Хачатурянц прокомментировал новость об экстренном заседании судейского комитета
- АГН «Москва»
- © Никеричев Андрей
«Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».
По его словам, на заседании будут приняты определённые меры в отношении арбитров.
Напомним, что 31 марта члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве, на котором обсудили важные и сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитров, а также выработали единые трактовки наиболее спорных эпизодов.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал уровень судейства в РПЛ.