Хачатурянц прокомментировал новость об экстренном заседании судейского комитета

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что 6 апреля пройдёт экстренное заседание судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
Хачатурянц прокомментировал новость об экстренном заседании судейского комитета
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

По его словам, на заседании будут приняты определённые меры в отношении арбитров. 

Напомним, что 31 марта члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве, на котором обсудили важные и сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитров, а также выработали единые трактовки наиболее спорных эпизодов.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал уровень судейства в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить