Хачатурянц прокомментировал новость об экстренном заседании судейского комитета

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что 6 апреля пройдёт экстренное заседание судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете», — цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

По его словам, на заседании будут приняты определённые меры в отношении арбитров.

Напомним, что 31 марта члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве, на котором обсудили важные и сложные игровые моменты, связанные с ключевыми решениями арбитров, а также выработали единые трактовки наиболее спорных эпизодов.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал уровень судейства в РПЛ.