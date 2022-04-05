Премия ISU Skating Awards перенесена на 2023 год

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Международный союз конькобежцев (ISU) перенёс церемонию вручения премии ISU Skating Awards на 2023 год в связи с ситуацией на Украине.
Премия ISU Skating Awards перенесена на 2023 год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает официальный сайт ISU.

Отмечается, что премии за сезон-2021/22 будут вручены одновременно с наградами сезона-2022/23.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, из-за чего национальные фигуристы пропустили чемпионат мира 2022 года во французском Монпелье.

Ранее организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал возможное неучастие российских фигуристов в премии по итогам сезона-2021/22 в связи с санкциями.

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