Премия ISU Skating Awards перенесена на 2023 год
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Об этом сообщает официальный сайт ISU.
Отмечается, что премии за сезон-2021/22 будут вручены одновременно с наградами сезона-2022/23.
Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, из-за чего национальные фигуристы пропустили чемпионат мира 2022 года во французском Монпелье.
Ранее организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал возможное неучастие российских фигуристов в премии по итогам сезона-2021/22 в связи с санкциями.