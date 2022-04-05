Рёсте ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян

Президент Ассоциации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что именно он был инициатором отстранения российских лыжников.

«Я воспринимаю эти слова как неоднократные попытки отвлечь внимание от фактов в этой трагической ситуации. Это совершенно экстраординарно и является основанием для того, что я от имени Федерации лыжных видов спорта Норвегии обратился к FIS с просьбой отказать российским спортсменам в участии в Кубке мира», — цитирует Рёсте Dagbladet.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Елена Вяльбе отреагировала на слова Симона Фуркада, поддержавшего российских спортсменов.