Рёсте ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян

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Президент Ассоциации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что именно он был инициатором отстранения российских лыжников.
Рёсте ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян
  • РИА Новости

«Я воспринимаю эти слова как неоднократные попытки отвлечь внимание от фактов в этой трагической ситуации. Это совершенно экстраординарно и является основанием для того, что я от имени Федерации лыжных видов спорта Норвегии обратился к FIS с просьбой отказать российским спортсменам в участии в Кубке мира», — цитирует Рёсте Dagbladet.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Елена Вяльбе отреагировала на слова Симона Фуркада, поддержавшего российских спортсменов.

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