Винер-Усманова: главный вид спорта в России — футбол, только про него и слышно

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала самый популярный вид спорта в России.
Винер-Усманова: главный вид спорта в России — футбол, только про него и слышно
  • РИА Новости

«Главный вид спорта в России — футбол. Только про него и слышно. У нас в футбол играют, люди ходят на матчи и болеют. Народная команда — «Спартак», к сожалению, находится на десятом месте. Да и судейство, как я слышу, у нас в футболе вызывает сомнения», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Она добавила, что поддерживает отказ от иностранных футболистов в России. По мнению Винер-Усмановой, легионеры не дают расти отечественным игрокам. Она отметила, что нужно растить своих футболистов.

Ранее президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2020 года израильтянка Линой Ашрам завершила карьеру. 

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