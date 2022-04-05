Винер-Усманова: главный вид спорта в России — футбол, только про него и слышно

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала самый популярный вид спорта в России.

«Главный вид спорта в России — футбол. Только про него и слышно. У нас в футбол играют, люди ходят на матчи и болеют. Народная команда — «Спартак», к сожалению, находится на десятом месте. Да и судейство, как я слышу, у нас в футболе вызывает сомнения», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Она добавила, что поддерживает отказ от иностранных футболистов в России. По мнению Винер-Усмановой, легионеры не дают расти отечественным игрокам. Она отметила, что нужно растить своих футболистов.

Ранее президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2020 года израильтянка Линой Ашрам завершила карьеру.