Малком: я не боюсь никаких санкций, я останусь в «Зенита»

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что не собирается покидать Россию.

«Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с «Зенитом», что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Повторюсь, я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них — я хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон», — цитирует Малкома Sport24.

Футболист присоединился к «Зениту» в 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что клуб не упустит победу в РПЛ, несмотря на потери очков после зимней паузы.