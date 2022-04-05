Михаил Куклин: знаю спортсменку, на которую Шашилов писал докладные

Михаил Куклин наставник и муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, поделился мнением о тренере женской сборной России Михаиле Шашилове.

«Кстати, я знаю ещё одну спортсменку, на которую он писал докладные», — написал Куклин в своём Telegram-канале.

Ранее Ильшат Нигматуллин, тренер и муж биатлонистки Ульяны Нигматуллиной, рассказал, как Шашилов писал докладные из-за отсутствия спортсменки на централизованной подготовке. В ответ Нигматуллины писали объяснительные, потому что планировали готовиться по индивидуальному плану.

Ранее Ирина Казакевич рассказала, под чьим руководством будет готовиться к следующему сезону.