Михаил Куклин: знаю спортсменку, на которую Шашилов писал докладные

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Михаил Куклин наставник и муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, поделился мнением о тренере женской сборной России Михаиле Шашилове.
Михаил Куклин: знаю спортсменку, на которую Шашилов писал докладные
  • РИА Новости

«Кстати, я знаю ещё одну спортсменку, на которую он писал докладные», — написал Куклин в своём Telegram-канале.

Ранее Ильшат Нигматуллин, тренер и муж биатлонистки Ульяны Нигматуллиной, рассказал, как Шашилов писал докладные из-за отсутствия спортсменки на централизованной подготовке. В ответ Нигматуллины писали объяснительные, потому что планировали готовиться по индивидуальному плану. 

Ранее Ирина Казакевич рассказала, под чьим руководством будет готовиться к следующему сезону.

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