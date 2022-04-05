Чемпионку мира по шашкам Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

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Вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток сообщил, что семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину отстранили от участия в международных соревнованиях и исключили из мирового рейтинга.
Чемпионку мира по шашкам Тансыккужину исключили из мирового рейтинга
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«Президент Всемирной федерации шашек (FMJD) Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, министра культуры Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», — цитирует Чертока ТАСС.

По его мнению, имя Тансыккужиной с сайта всемирной федерации лично убрал Яцек Павлицкий, так как он имеет права администратора на сайте.

«В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведёт Павлицкий», — заключил Черток.

Напомним, что Международный олимпийский комитет не рекомендует допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях из-за политической обстановки. Многие спортивные федерации также запретили российским спортсменам выступать под своим флагом и с государственным гимном.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал слова чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об отстранении Сергея Карякина от участия в международных турнирах.

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