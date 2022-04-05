Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб «Локомотива»

Исполнявший обязанности главного тренера московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов принял решение покинуть тренерский штаб команды.

Вместе с Лоськовым завершил работу в тренерском штабе его помощник Олег Пашинин. Оба специалиста продолжат работу в структуре клуба, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодежь, быть примером для всех железнодорожников», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

«Локомотив» (37 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в чемпионате «Зенит» (49).

Ранее сообщалось, что Ларс Корнетка покинул пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива».