Плющенко рассказал о подготовке с Минспортом ледового шоу в ДНР
- РИА Новости
«Это действительно так. Мы на связи, мы в рабочем моменте. Разрабатывается проект. Мы прорабатываем, как туда двигаться, в каких числах», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».
Хореограф затруднился назвать даты проведения ледового шоу. Он пообещал сообщить о сроках его проведения в ближайшее время.
Плющенко 18 марта сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР.
Глава Минспорта Олег Матыцин пообещал оказать помощь Плющенко в организации спортивного представления.
Ранее сообщалось, что ученица Плющенко Жилина пропустит первенство России старшего возраста.