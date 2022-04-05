Плющенко рассказал о подготовке с Минспортом ледового шоу в ДНР

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Министерство спорта России оказывает ему помощь в подготовке ледового шоу в ДНР.
Плющенко рассказал о подготовке с Минспортом ледового шоу в ДНР
  • РИА Новости

«Это действительно так. Мы на связи, мы в рабочем моменте. Разрабатывается проект. Мы прорабатываем, как туда двигаться, в каких числах», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Хореограф затруднился назвать даты проведения ледового шоу. Он пообещал сообщить о сроках его проведения в ближайшее время.

Плющенко 18 марта сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР.

Глава Минспорта Олег Матыцин пообещал оказать помощь Плющенко в организации спортивного представления.

Ранее сообщалось, что ученица Плющенко Жилина пропустит первенство России старшего возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить