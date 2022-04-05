Плющенко рассказал о подготовке с Минспортом ледового шоу в ДНР

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Министерство спорта России оказывает ему помощь в подготовке ледового шоу в ДНР.

«Это действительно так. Мы на связи, мы в рабочем моменте. Разрабатывается проект. Мы прорабатываем, как туда двигаться, в каких числах», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Хореограф затруднился назвать даты проведения ледового шоу. Он пообещал сообщить о сроках его проведения в ближайшее время.

Плющенко 18 марта сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР.

Глава Минспорта Олег Матыцин пообещал оказать помощь Плющенко в организации спортивного представления.

Ранее сообщалось, что ученица Плющенко Жилина пропустит первенство России старшего возраста.