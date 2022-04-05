«Сент-Луис Блюз» одержал крупную победу над «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко записал на свой счёт две шайбы. 30-летний воспитанник новосибирской школы хоккея был признан первой звездой матча.

Павел Бучневич и Роберт Томас вошли в тройку лучших игроков матча.

Тарасенко в сезоне-2021/22 набрал 61 (25 + 36) очко в 62 матчах.

«Сент-Луис» переиграл «Аризону» со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что Семён Варламов признан третьей звездой недели в НХЛ.