Тарасенко признан первой звездой матча «Сент-Луис» — «Аризона»
Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко записал на свой счёт две шайбы. 30-летний воспитанник новосибирской школы хоккея был признан первой звездой матча.
Павел Бучневич и Роберт Томас вошли в тройку лучших игроков матча.
Тарасенко в сезоне-2021/22 набрал 61 (25 + 36) очко в 62 матчах.
«Сент-Луис» переиграл «Аризону» со счётом 5:1.
Ранее сообщалось, что Семён Варламов признан третьей звездой недели в НХЛ.
Vladimir Tarasenko has scored a lot of goals for us, yet they never seem to get old. #stlbluespic.twitter.com/P2RmGbFAym— St. Louis Blues (@StLouisBlues) April 5, 2022