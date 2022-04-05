Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Торонто»
Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Канады.
В составе «Тампы» шайбы забросили Никита Кучеров (7') и Ян Рутта (26'). У «Торонто» отличились Пьер Энгвалль (2'), Остон Мэттьюс (22', 30', 48'), Александр Керфут (33'), Митчелл Марнер (52').
«Торонто» (95 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» (93) располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что Семён Варламов признан третьей звездой недели в НХЛ.