Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл в гостях «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Амали-Арены», завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Канады.

В составе «Тампы» шайбы забросили Никита Кучеров (7') и Ян Рутта (26'). У «Торонто» отличились Пьер Энгвалль (2'), Остон Мэттьюс (22', 30', 48'), Александр Керфут (33'), Митчелл Марнер (52').

«Торонто» (95 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» (93) располагается на шестой строчке.

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