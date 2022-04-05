Голы Барбашева, Тарасенко и Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Аризоной»

«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс разгромное поражение «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-Центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Крэйга Берюбе.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Иван Барбашев (23-я минута), Владимир Тарасенко (24-я, 54-я), Брэйден Шенн (27-я), Павел Бучневич (35-я). У «Аризоны» отличился Ник Шмальц (44-я).

Голкипер «Аризоны» Иван Просветов отразил 24 броска.

«Сент-Луис» (88) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» (49) идёт на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что Семён Варламов признан третьей звездой недели в НХЛ.