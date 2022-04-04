«Арсенал» крупно проиграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

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«Арсенал» в лондонском дерби потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте отличился Жан-Филипп Матета, на 24-й второй мяч в ворота канониров забил Джордан Айю, а на 74-й пенальти реализовал Уилфрид Заха.

Таким образом, «Кристал Пэлас» набрал 37 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Арсенал» находится на пятой строчке с 54 очками в активе.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ.

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