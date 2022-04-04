Убыток «Спартака» по итогам 2021 года составил 881 млн рублей

По информации о финансовых показателях московского клуба «Спартак» по итогам 2021 года, чистый убыток красно-белых сократился на 54,3% — до 881 млн рублей.

Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчётность клуба.

Отмечается, что на 36% выросли расходы на оплату труда — данный показатель составил 6,7 млрд рублей в 2021 году. Также выручка «Спартака» выросла на 63% — до 7,9 млрд рублей.

Коммерческие расходы клуба выросли на 10% — до 54 млн рублей. Прочие расходы «Спартака» превысили 2,4 млрд рублей.

Напомним, что московский клуб после 23 туров набрал 27 очков и занимает в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) десятое место. Команда находится в шести очках от зоны вылета. Лидером чемпионата России является «Зенит» (49).

Ранее член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев рассказал о финансовом положении владельца «Спартака» Леонида Федуна.