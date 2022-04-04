Тарасова: преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить спортсменов от международных соревнований.
Тарасова: преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов
  • РИА Новости

«В данной ситуации переход в другую сборную и смена спортивного гражданства — не предательство. Преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов», — цитирует Тарасову Sport24.

По её словам, если вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям не будет решён в скором времени, то национальные фигуристы начнут в массовом порядке уезжать из страны.

«У спортсмена жизнь очень короткая, у многих ребят возможности выступать больше никогда не будет. Поэтому им и их тренерам нужно решать вместе, как будет лучше», — добавила Тарасова.

Напомним, что 1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. В связи с этим российские и белорусские фигуристы пропустили чемпионат мира 2022 года во французском Монпелье.

Ранее Тарасова раскритиковала призыв министра спорта Польши Камиля Бортничука исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных организаций.

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