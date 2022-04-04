Тихомиров: Федерация сноуборда России хотела бы сотрудничать с Китаем

Президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров заявил, что организация планирует сотрудничать с коллегами из дружественных стран.

«Мы немного отходим от реалий, будем вариться в своём соку и искать сотрудничество с нашими дружественными странами, такими как Белоруссия, Казахстан, Китай», — цитирует Тихомирова ТАСС.

По его словам, из-за того, что на сегодняшний день Россия не является участником Кубка мира, традиционной высшей сети соревнований, стратегия по развитию организации будет привязана к ситуации в стране.

«С Китаем хотелось бы сотрудничать, потому что та база олимпийская, которая у них есть, это хороший обмен опытом для нас. И нам, соответственно, надо что-то им предложить», — добавил Тихомиров.

Напомним, что действующий президент ФСР Тихомиров был переизбран на пост главы организации по решению большинства голосов на отчётно-выборочной конференции, которая прошла 4 апреля.

Ранее Тихомиров рассказал о будущем спортивной карьеры двукратного олимпийского чемпиона Виктора Уайлда.