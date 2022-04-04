Рианчо: вылет «Спартака» из РПЛ невозможен

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московский клуб сохранит место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Рианчо: вылет «Спартака» из РПЛ невозможен
  • РИА Новости

«Вылет «Спартака» — утопия. Это невозможно. Но очевидно, есть причинно-следственная связь, почему клуб так плохо выступает. Значит, что-то было сделано не так», — цитирует Рианчо Sport24.

По его словам, красно-белым следует начать побеждать и закончить сезон-2021/22 как можно лучше.

«Пора руководству задуматься, что оно провалилось в планировании и своей программе. В конце сезона нужны выводы», — добавил Рианчо.

Напомним, что красно-белые после 23 туров набрали 27 очков и занимают в таблице РПЛ десятое место. Команда находится в шести очках от зоны вылета. Лидером чемпионата России является «Зенит» (49).

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил шансы команды на вылет из РПЛ.

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