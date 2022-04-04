Ари: Путин всегда делал всё лучшее для России, я его очень уважаю

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари высказался о текущей политической обстановке вокруг России и Украины.

«Я и жена здесь, в Бразилии, у нас много друзей. Все говорят, обсуждают. Я думаю, всё начала Америка. Российский президент всегда делал всё лучшее для России, я его очень уважаю», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Он также рассказал о кризисе в Бразилии. По его словам, в стране становится тяжелее жить, так как растут цены на бензин, однако игрок надеется, что в ближайшем будущем всё наладится.

«Я не люблю, когда люди говорят плохо про Россию. Всегда вижу в ней только позитив», — добавил спортсмен.

Последним российским клубом 36-летнего форварда был «Краснодар», который Ари покинул летом 2021 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 13 матчей, в которых забил два мяча.

В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари выразил готовность рассмотреть варианты с переходом в клуб РПЛ, несмотря на политическую обстановку.