Захарян рассказал, на что потратил первую зарплату

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, на что потратил свою первую зарплату.

«Машину себе купил. Ничего такого в машине не вижу, мне так удобнее», — приводит слова Захаряна «Матч ТВ».

Также он рассказал, что сейчас тратит деньги на свою семью. По его словам, он в том числе помогает родным закрыть ипотеку и делает всё, чтобы его родители наслаждались жизнью.

18-летний Захарян является воспитанником «Динамо» и дебютировал за основу в 2021 году. В этом сезоне он провёл 24 матча в составе бело-голубых, забил пять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос, сможет ли Захарян сменить гражданство.