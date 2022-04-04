Журова сравнила ситуацию в матче «Црвена Звезда» — «Жальгирис» с акцией BLM

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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила отказ баскетболистов «Црвены звезды» держать украинский флаг в матче Евролиги с «Жальгирисом» (98:103 ОТ).
Журова сравнила ситуацию в матче «Црвена Звезда» — «Жальгирис» с акцией BLM
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«Спортсмены вообще не имеют к этому отношения. Я, например, считаю, что не следовало их принуждать преклонять колени в рамках акции Black Lives Matter. Почему должны были делать это люди, не имеющие к ситуации никакого отношения? Сейчас тоже создаётся повод для разделения атлетов. Я считаю, всем спортивным организациям следует собраться и принять решение о невмешательстве политиков и государств в свою деятельность. Пусть люди выходят и соревнуются. Какое отношение, например, «Жальгирис» и «Црвена Звезда» имеют к России и Украине?» — заявила Журова в интервью RT.

Ранее Виталий Носов отреагировал на ситуацию с украинским флагом в матче Евролиги между «Црвеной звездой» и «Жальгирисом» (98:103 ОТ).

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