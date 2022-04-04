Шишкарёв: Россия и Китай размышляют над созданием дальневосточной гандбольной лиги

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв во время встречи с главой Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао сообщил, что организации России и Китая размышляют над созданием дальневосточной лиги.
Шишкарёв: Россия и Китай размышляют над созданием дальневосточной гандбольной лиги
  • AP

«Мы размышляем над созданием дальневосточной лиги с участием китайских и российских клубов. Планируем начать с женской лиги», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Он подчеркнул, что национальные чемпионаты стран при этом будут сохранены.

«Не секрет, что за Уралом гандбол развит маленько послабее, чем в европейской части России», — добавил Шишкарёв.

Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее ФГР подала апелляцию на решение суда EHF.

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