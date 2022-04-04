Шишкарёв: Россия и Китай размышляют над созданием дальневосточной гандбольной лиги
- AP
«Мы размышляем над созданием дальневосточной лиги с участием китайских и российских клубов. Планируем начать с женской лиги», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
Он подчеркнул, что национальные чемпионаты стран при этом будут сохранены.
«Не секрет, что за Уралом гандбол развит маленько послабее, чем в европейской части России», — добавил Шишкарёв.
Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Ранее ФГР подала апелляцию на решение суда EHF.