Шишкарёв: Россия и Китай размышляют над созданием дальневосточной гандбольной лиги

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв во время встречи с главой Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао сообщил, что организации России и Китая размышляют над созданием дальневосточной лиги.

«Мы размышляем над созданием дальневосточной лиги с участием китайских и российских клубов. Планируем начать с женской лиги», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Он подчеркнул, что национальные чемпионаты стран при этом будут сохранены.

«Не секрет, что за Уралом гандбол развит маленько послабее, чем в европейской части России», — добавил Шишкарёв.

Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее ФГР подала апелляцию на решение суда EHF.