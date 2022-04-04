Авербух: Валиева уже набрала хорошую форму, она готова бороться

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, оценил форму российской фигуристки Камилы Валиевой после гала-шоу.
Авербух: Валиева уже набрала хорошую форму, она готова бороться
  • РИА Новости

«Выступление Камилы Валиевой было блестящим, фантастически красивым. Она — инопланетянка, буквально с другой планеты. Хочу сказать, что форму она уже набрала хорошую, Камила готова идти дальше и бороться», — цитирует Авербуха ТАСС.

Он отметил, что на Кубке Первого канала Валиева также выступила удачно. Это было её первым выступлением после неудачи на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что фигуристка после допинг-скандала на ОИ-2022 не смогла справиться с давлением и провалила личный турнир, став четвёртой.

Ранее Авербух оценил решение Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

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