Стало известно, какой испанский клуб интересовался Бариновым

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно мог перейти в испанский клуб.

По информации «Чемпионата», футболистом интересовалась «Валенсия». Ранее об этом сообщил сам Баринов. При этом он не назвал клуб, заявив, что это не «Реал» и не «Барселона».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 144 матча, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит бросание снежков на поле болельщиками «Локомотива».