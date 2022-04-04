Стало известно, какой испанский клуб интересовался Бариновым

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно мог перейти в испанский клуб.
Стало известно, какой испанский клуб интересовался Бариновым
  • РИА Новости

По информации «Чемпионата», футболистом интересовалась «Валенсия». Ранее об этом сообщил сам Баринов. При этом он не назвал клуб, заявив, что это не «Реал» и не «Барселона».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников 144 матча, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит бросание снежков на поле болельщиками «Локомотива».

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