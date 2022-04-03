«Пари Сен-Жермен» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» на своём поле нанёс разгромное поражение «Лорьяну» в матче чемпионата Франции по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Парк де Пренс», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

В составе ПСЖ мячи забили Неймар (12-я, 90-я минуты), Килиан Мбаппе (28-я, 67-я), Лионель Месси (73-я). У «Лорьяна» отличился Теремас Моффи (56-я минута).

ПСЖ (68 очков) занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» (28 очков) идёт на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Монако» в гостях обыграл «Метц» в матче Лиги 1.