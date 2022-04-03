Голы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» на своём льду нанесли поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на арене «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 5:2 в пользу канадской команды.

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Артём Зуб (19-я минута), Джош Норрис (23-я, 35-я и 59-я) и Никита Зайцев (60-я минута). У «Детройта» отличились Майкл Расмуссен (8-я минута) и Дилан Ларкин (53-я).

«Детройт» (61 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» (56 очков) располагается на 13-й позиции.

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