Шишкин: «Спартак» не вылетит из РПЛ в год столетия клуба

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что столичный клуб сохранит место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Шишкин: «Спартак» не вылетит из РПЛ в год столетия клуба
  • РИА Новости

«До вылета, конечно, дело не дойдёт, но сам факт того, что команда находится на таком месте в турнирной таблице, немножко настораживает. Я надеюсь, игроки этого не допустят, потому что вылететь из элиты в год столетия клуба — это нонсенс», — цитирует Шишкина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1. Красно-белые (27 очков) занимают десятое место в турнирной таблице. Железнодорожники (37 очков) идут на пятой строчке. Лидирует в РПЛ «Зенит» (49 очков).

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков предположил, «Спартак» может вылететь из РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить