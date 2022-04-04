Шишкин: «Спартак» не вылетит из РПЛ в год столетия клуба

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что столичный клуб сохранит место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«До вылета, конечно, дело не дойдёт, но сам факт того, что команда находится на таком месте в турнирной таблице, немножко настораживает. Я надеюсь, игроки этого не допустят, потому что вылететь из элиты в год столетия клуба — это нонсенс», — цитирует Шишкина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России проиграл «Локомотиву» со счётом 0:1. Красно-белые (27 очков) занимают десятое место в турнирной таблице. Железнодорожники (37 очков) идут на пятой строчке. Лидирует в РПЛ «Зенит» (49 очков).

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков предположил, «Спартак» может вылететь из РПЛ.