Федотов: футболисты «Сочи» выглядели достойно на фоне игроков «Зенита»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Был обоюдоострый матч, неплохой в нашем исполнении. Хорошо прессинговали, были хорошие атаки, но, может быть, чего-то не хватало в завершении — ключевой, точной передачи под гол. И, естественно, не хватило гола. Нам противостоял лидер чемпионата, серьёзный соперник. Думаю, на его фоне мы выглядели более чем достойно», — цитирует Федотова ТАСС.

Федотов отметил самоотдачу и мастерство, которое продемонстрировали футболисты «Сочи».

«Это позволило нам набрать очко», — сказал он.

«Зенит» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ — 0:0.

«Зенит» (49 очков) лидирует в чемпионате России. «Сочи» (39 очков) располагается на четвёртой строчке.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» в матче с «Сочи» плохо сыграл в атаке.