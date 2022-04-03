Шатов: «Урал» должен был удержать победу в матче с ЦСКА

Полузащитник «Урала» Олег Шатов прокомментировал итог матча 23-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Считаю, что при стечении обстоятельств мы сегодня могли рассчитывать на большее, но ничья — это шаг вперёд. Надеюсь, мы сохраним прописку в Премьер-лиге», — цитирует Шатова ТАСС.

По мнению Шатова, «Урал» играл достаточно хорошо против ЦСКА. Он констатировал, что армейский клуб в последнее время набрал ход и показывает футбол высокого класса.

«Вряд ли бы перед матчем согласились на ничью. При счёте 0:0 мы выходим играть на победу, но, если бы сказали, что счёт будет 2:2, возможно, были бы довольны», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Урал», который прошёл на поле стадиона «ВЭБ Арена», завершился со счётом 2:2.

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (21) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее Игорь Шалимов заявил, что в конце игры с ЦСКА «Уралу» не дали пенальти.