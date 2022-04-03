Гол Языджи с пенальти спас ЦСКА от поражения в матче с «Уралом»

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВЭБ Арена», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Урала» мяч забил Эрик Бикфалви (55-я минута). У ЦСКА отличился Игорь Дивеев (3-я) и Юсуф Языджи (94-я). Яка Бийол (7-я) записал на свой счёт автогол.

ЦСКА (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (21) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что гол Фомина с пенальти принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.