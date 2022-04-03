Южнокорейский футболист Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» 

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке контракта с южнокорейским полузащитником Хваном Ин Бомом до лета 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Таким образом, он станет уже шестым игроком команды, который воспользуется предоставленной ФИФА опцией о приостановке контракта.

Хван Ин Бом перешёл в «Рубин» в 2020 году. С тех пор 25-летний игрок провёл 38 матчей за команду, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».