Южнокорейский футболист Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» 

Короткая ссылка
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке контракта с южнокорейским полузащитником Хваном Ин Бомом до лета 2022 года.
Южнокорейский футболист Хван Ин Бом приостановил контракт с «Рубином» 
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Таким образом, он станет уже шестым игроком команды, который воспользуется предоставленной ФИФА опцией о приостановке контракта.

Хван Ин Бом перешёл в «Рубин» в 2020 году. С тех пор 25-летний игрок провёл 38 матчей за команду, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в батумское «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить