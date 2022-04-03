Дубли Феликса и Суареса помогли «Атлетико» разгромить «Алавес» в матче Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Алавесом» из Витории в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 4:1.

В составе «матрасников» дубль оформил Жоау Феликс, а также двумя мячами отметился Луис Суарез (один — с пенальти). У гостей единственный мяч забил Гонсало Эскаланте.

Для подопечных Диего Симеоне эта победа стала шестой подряд в чемпионате Испании.

«Атлетико» набрал 57 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Алавес» (22) находится на последней, 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Карима Бензема с пенальти принёс «Реалу» победу над «Сельтой» в Примере.