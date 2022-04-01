Черданцев: поведение сборной Польши должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру

Известный комментатор Георгий Черданцев предположил, что сборная Швеции может подать апелляцию на результат стыкового матча чемпионата мира 2022 года с командой Польши.

«Очень надеюсь, что CAS до лета позаседает и повлияет на результаты стыковых матчей в Европе. Насколько я понимаю, шведы очень недовольны тем, что поляки получили преимущество. Они планируют подавать апелляцию», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Он отметил, что поляки отказались играть с Россией ещё до начала 72-го конгресса ФИФА, хотя на заседании даже не рассматривали вопрос исключения России из состава организации.

«Я считаю, что поведение Польши должно трактоваться как 0:3 и неявка на игру. Не считаю, что исключение Польши невозможно. До ЧМ ещё больше семи месяцев. Весь вопрос в том, готов ли CAS принимать такие решения», — добавил Черданцев.

Сборная Польши обыграла Швецию со счётом 2:0 и вышла в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Отличились в минувшей встрече Роберт Левандовски и Пётр Зелиньский.

Напомним, что изначально Польша должна была сыграть с Россией в полуфинале стыков, но в итоге поляки автоматом вышли в финал из-за отстранения соперника в связи с ситуацией на Украине.

Ранее бывший футболист национальной команды Александр Мостовой заявил, что у него не пропал интерес к чемпионату мира в отсутствие России.