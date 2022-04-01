Мостовой заявил, что у него не пропал интерес к чемпионату мира без России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об итогах жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Первое, что хотелось бы отметить за многолетнюю историю, — отсутствие «группы смерти». Думал, что в группе с Испанией и Германией может получиться что-то интересное, но в итоге нет. Я бы не сказал, что четыре года назад была интереснее жеребьёвка. Была вроде одна «группа смерти» — это всегда есть на чемпионатах мира. Её отсутствие — как раз отличие турнира в Катаре от других», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что в нескольких группах равными являются как минимум три команды, а также отметил, будет ли интересно следить за турниром в отсутствие российской сборной.

«Скажу лично за себя: у меня интерес не пропал. Я всю жизнь в футболе, играл и смотрел. Естественно, буду смотреть чемпионат мира. Придётся выбирать, за кого болеть. Кроме наших, всегда переживал за испанцев. Итальянцы пропускают второй мундиаль. Итальянцы! Страна, где человек рождается с мячом. И ещё есть команды со звёздами, которые также не поедут в Катар», — добавил эксперт.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров. По этой причине национальная команда не смогла сыграть в конце марта с поляками в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

При этом 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По его итогам было приостановлено членство Пакистана, Зимбабве и Кении, но вопрос России не рассматривался.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что дальнейшая судьба сборной России по футболу зависит от решения CAS.