Sport24: Фёдор Емельяненко покинул Союз ММА России

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Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко перестал представлять Союз ММА России.
Sport24: Фёдор Емельяненко покинул Союз ММА России
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

Как сообщает Sport24, 45-летний спортсмен уже объявил коллегам о прекращении своей деятельности в организации в связи с разногласиями с руководителями союза.

Емельяненко занимал пост президента Союза MMA России до 2018 года, а потом его в этой должности сменил Радмир Габдуллин. Фёдор же остался председателем наблюдательного совета организации.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проводит тренировочные сборы в Кисловодске.

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