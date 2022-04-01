Sport24: Фёдор Емельяненко покинул Союз ММА России
- Gettyimages.ru
- © Masashi Hara
Как сообщает Sport24, 45-летний спортсмен уже объявил коллегам о прекращении своей деятельности в организации в связи с разногласиями с руководителями союза.
Емельяненко занимал пост президента Союза MMA России до 2018 года, а потом его в этой должности сменил Радмир Габдуллин. Фёдор же остался председателем наблюдательного совета организации.
Ранее сообщалось, что Емельяненко проводит тренировочные сборы в Кисловодске.