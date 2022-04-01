Сборная Италии по баскетболу отказывается играть с Россией в отборе ЧМ

Федерация баскетбола Италии объявила, что отказывается от проведения матча квалификации чемпионата мира 2023 года со сборной России.

«FIP решила, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного раунда против сборной России. Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии», — цитирует слова главы итальянской федерации Джованни Петруччи сайт организации.

На данный момент Россия лидирует в своей отборочной группе, набрав шесть очков. Далее располагаются Италия, Исландия и Нидерланды.

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал позицию FIBA по отношению к России.