Сборная Италии по баскетболу отказывается играть с Россией в отборе ЧМ
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«FIP решила, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного раунда против сборной России. Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии», — цитирует слова главы итальянской федерации Джованни Петруччи сайт организации.
На данный момент Россия лидирует в своей отборочной группе, набрав шесть очков. Далее располагаются Италия, Исландия и Нидерланды.
Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал позицию FIBA по отношению к России.