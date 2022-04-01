Сборная Италии по баскетболу отказывается играть с Россией в отборе ЧМ

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Федерация баскетбола Италии объявила, что отказывается от проведения матча квалификации чемпионата мира 2023 года со сборной России.
Сборная Италии по баскетболу отказывается играть с Россией в отборе ЧМ
  • Gettyimages.ru
  • © Matt_Brown

«FIP решила, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного раунда против сборной России. Аналогичное решение приняли федерации Нидерландов и Исландии», — цитирует слова главы итальянской федерации Джованни Петруччи сайт организации.

На данный момент Россия лидирует в своей отборочной группе, набрав шесть очков. Далее располагаются Италия, Исландия и Нидерланды.

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Федерации баскетбола Италии раскритиковал позицию FIBA по отношению к России.

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