Россия могла сыграть с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией на ЧМ-2022
- AP
- © Hassan Ammar
Это стало известно в результате жеребьёвки.
Поляки в полуфинале стыковых матчей за право поехать на мундиаль должны были встретиться с Россией, однако по решению ФИФА вышли сразу в финал, где оказались сильнее Швеции. Таким образом, россияне могли занять место подопечных Чеслава Михневича в группе C, если бы не отстранение.
Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.
Ранее сообщалось, что в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре.