Россия могла сыграть с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией на ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу встретится с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Это стало известно в результате жеребьёвки.

Поляки в полуфинале стыковых матчей за право поехать на мундиаль должны были встретиться с Россией, однако по решению ФИФА вышли сразу в финал, где оказались сильнее Швеции. Таким образом, россияне могли занять место подопечных Чеслава Михневича в группе C, если бы не отстранение.

Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее сообщалось, что в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре.