Непомнящий: в академии ЦСКА некоторые футболисты баловались насваем

Известный российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос, ловил ли он когда-то игроков на употреблении наркотических веществ.

«Был один случай в Ашхабаде. Я узнал, что футболист предложил попробовать друзьям на вечеринке. Отчислил его без разговоров», — цитирует Непомнящего Sport24.

По его словам, в России у него был лишь один подобный случай.

«Разве что среди молодёжи был распространён насвай. Я об этом узнал, когда работал в ЦСКА: оказалось, что некоторые ребята из академии баловались», — рассказал специалист.

При этом он признался, что клуб быстро разобрался в данной ситуации и искоренил проблему, в том числе — с помощью индивидуальных бесед с игроками.

Непомнящий рассказал о совместной работе с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.