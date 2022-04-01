Непомнящий: в академии ЦСКА некоторые футболисты баловались насваем
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«Был один случай в Ашхабаде. Я узнал, что футболист предложил попробовать друзьям на вечеринке. Отчислил его без разговоров», — цитирует Непомнящего Sport24.
По его словам, в России у него был лишь один подобный случай.
«Разве что среди молодёжи был распространён насвай. Я об этом узнал, когда работал в ЦСКА: оказалось, что некоторые ребята из академии баловались», — рассказал специалист.
При этом он признался, что клуб быстро разобрался в данной ситуации и искоренил проблему, в том числе — с помощью индивидуальных бесед с игроками.
Непомнящий рассказал о совместной работе с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.