Матыцин отреагировал на признание русского языка в ФИФА в качестве официального

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) утвердить русский язык в качестве официального внутри организации.
Матыцин отреагировал на признание русского языка в ФИФА в качестве официального
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Русский язык признан как официальный язык ФИФА — это подтверждение уважения к тем событиям, которые Россия провела на самом высоком уровне, к активной позиции Российского футбольного союза», — цитирует Матыцина ТАСС.

Министр спорта также считает, что ФИФА приняла сбалансированное решение. По его мнению, это является хорошим примером для других стран и политиков, которые должны понимать, что спорт является мощнейшим фактором объединения и развития.

31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации, а также русский язык был признан одним из официальных языков организации. Причём до этого ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о санкциях против российских спортсменов.

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