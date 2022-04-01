Семенович — о фотосессии Медведевой: это одна из самых целомудренных съёмок

Короткая ссылка
Актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович прокомментировала откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.
Семенович — о фотосессии Медведевой: это одна из самых целомудренных съёмок
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что ещё надо для мужского журнала? На самом деле это одна из самых целомудренных съёмок», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

По её словам, существуют ещё более откровенные и провокационные фотосессии по сравнению с той, которую сделала Медведева.

«Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это всё от зависти. Она прекрасна, её фото радуют глаз», — добавила Семенович.

Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступит 1 апреля.

Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить