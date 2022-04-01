Семенович — о фотосессии Медведевой: это одна из самых целомудренных съёмок

Актриса и бывшая фигуристка Анна Семенович прокомментировала откровенную фотосессию двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в мужском журнале MAXIM.

«Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что ещё надо для мужского журнала? На самом деле это одна из самых целомудренных съёмок», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

По её словам, существуют ещё более откровенные и провокационные фотосессии по сравнению с той, которую сделала Медведева.

«Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это всё от зависти. Она прекрасна, её фото радуют глаз», — добавила Семенович.

Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступит 1 апреля.

Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.