Семенович — о фотосессии Медведевой: это одна из самых целомудренных съёмок
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- © Dmitry Golubovich
«Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что ещё надо для мужского журнала? На самом деле это одна из самых целомудренных съёмок», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».
По её словам, существуют ещё более откровенные и провокационные фотосессии по сравнению с той, которую сделала Медведева.
«Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это всё от зависти. Она прекрасна, её фото радуют глаз», — добавила Семенович.
Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках возникла ещё в конце прошлого года. В продажу этот номер журнала поступит 1 апреля.
Ранее бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала откровенную фотосессию Медведевой в мужском журнале.