Тарасова ответила финской фигуристке после её слов о несчастных россиянках на ОИ-2022

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила финской фигуристке, которая заявила об отсутствии радости у российских спортсменок во время произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Мне кажется, что наши девочки получают только удовольствие и счастье от такой прекрасной работы. Уж не знаю, что там делают с финскими фигуристками, что они несчастны. А наши девочки счастливы, это видно по программам», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Финская фигуристка Лаура Лепистё заявила, что спорт — это радость, азарт и вау-эффект у спортсменов. По её мнению, российские фигуристки была несчастливы во время произвольной программы на ОИ-2022. Она добавила, что россиянки поставили на кон всё ради Игр, лишившись детства, но не испытали радости, плакали, были «сломаны».

Напомним, что Анна Щербакова выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно исполнила короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая выполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе. Камила Валиева стала лишь четвёртой.

Ранее Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию.