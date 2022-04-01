Тарасова ответила финской фигуристке после её слов о несчастных россиянках на ОИ-2022

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила финской фигуристке, которая заявила об отсутствии радости у российских спортсменок во время произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
Тарасова ответила финской фигуристке после её слов о несчастных россиянках на ОИ-2022
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Мне кажется, что наши девочки получают только удовольствие и счастье от такой прекрасной работы. Уж не знаю, что там делают с финскими фигуристками, что они несчастны. А наши девочки счастливы, это видно по программам», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Финская фигуристка Лаура Лепистё заявила, что спорт — это радость, азарт и вау-эффект у спортсменов. По её мнению, российские фигуристки была несчастливы во время произвольной программы на ОИ-2022. Она добавила, что россиянки поставили на кон всё ради Игр, лишившись детства, но не испытали радости, плакали, были «сломаны».

Напомним, что Анна Щербакова выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно исполнила  короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая выполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной  программе. Камила Валиева стала лишь четвёртой.

Ранее Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить