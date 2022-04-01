В Госдуме заявили, что ФИФА не хочет потерять российский рынок

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации на конгрессе в Дохе.

«ФИФА не хочет потерять российский рынок, потому что потенциал большой. Плюс в России много денег, много богатых клубов, поэтому потерять Россию — это удар по мировому футболу. Поэтому ФИФА признала русский язык одним из официальных», — цитирует Свищёва Sport24.

Он также добавил, что ФИФА меньше всех зависит от Международного олимпийского комитета (МОК). По мнению Свищёва, именно поэтому организация отказалась от рекомендаций комитета, хотя президент МОК Томас Бах лично выступил с обращением отстранить российские команды.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство России не рассматривалось, а русский язык был утверждён как официальный.

Ранее Уткин заявил, что нынешняя ситуация может сплотить футболистов сборной России.