Пресняков: Черышев был бы прекрасным приобретением для «Спартака»

Заслуженный артист России и болельщик столичного «Спартака» Владимир Пресняков — старший рассказал, нужен ли полузащитник «Валенсии» Денис Черышев московскому клубу.

«Да, он нужен клубу! Да, Денис подвержен травмам, но он очень талантливый игрок, который способен на неожиданные решения во время игры. Он блестяще сыграл за сборную в 2018 году. Денис был бы прекрасным приобретением для «Спартака», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».

Денис Черышев всю карьеру выступает в Испании. В этом сезоне 31-летний игрок провёл 17 матчей за «Валенсию», забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее отец Черышева заявил, что его сын согласится выступать за «Спартак».