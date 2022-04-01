Пресняков: Черышев был бы прекрасным приобретением для «Спартака»
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«Да, он нужен клубу! Да, Денис подвержен травмам, но он очень талантливый игрок, который способен на неожиданные решения во время игры. Он блестяще сыграл за сборную в 2018 году. Денис был бы прекрасным приобретением для «Спартака», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».
Денис Черышев всю карьеру выступает в Испании. В этом сезоне 31-летний игрок провёл 17 матчей за «Валенсию», забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее отец Черышева заявил, что его сын согласится выступать за «Спартак».