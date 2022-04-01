Непомнящий: Дзюба позволяет себе обзывать игроков и смеяться над ними

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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о совместной работе с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Непомнящий: Дзюба позволяет себе обзывать игроков и смеяться над ними
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Дзюба из тех, кто позволяет себе непозволительные вещи, обзывает игроков, смеётся над ними. Однажды кричит мне: «Валерий Кузьмич, какого чёрта вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!» А там футболист на десять лет старше него», — рассказал Непомнящий Sport24.

Бывший тренер объясняет такое поведение тем, что Дзюбе просто хочется, чтобы всё было на высшем уровне.

«Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится», — добавил Непомнящий.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), где забил десять голов и отметился пятью голевыми передачами.

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба не сможет больше вернуться в сборную России по футболу.

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