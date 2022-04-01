Степашин: у Смолова третья молодость в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о нападающем команды Фёдоре Смолове.

«У Фёдора это уже третья молодость. У нас следующая игра с «Краснодаром», надеюсь, он в матче с этим соперником раскроется. Тем более он там становился одним из лучших игроков», — цитирует Степашина ТАСС.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Его контракт с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон. Он выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год с перерывом на аренды.

Ранее Смолов вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ.