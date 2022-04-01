Уткин: уход легионеров из РПЛ напоминает игру, где волк ловит падающие яйца

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал уход иностранных футболистов из Российский премьер-лиги (РПЛ) на фоне нового правила Международной федерации футбола (ФИФА).

«На данный момент Шиманьски и Ловрен остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Всё это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца: какое-то поймает, какое-то уронит», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Уткин заявил, что нынешняя ситуация может сплотить футболистов сборной России.