Роналдиньо: Мбаппе — молодой и совершенный игрок

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Бывший футболист сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо высказался о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
Роналдиньо: Мбаппе — молодой и совершенный игрок
  • AP
  • © Daniel Cole

«Он мне нравится, великолепный игрок. Он тот футболист, за которым хочется наблюдать. Килиан силён, хорош в дриблинге и быстр. Это молодой и совершенный игрок. Мбаппе немного напоминает мне Николя Анельку», — цитирует Роналдиньо Marca.

Он также добавил, что Мбаппе сможет вписаться в любую команду. Он надеется, что футболист сделает правильный выбор.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач. СМИ сообщают, что летом футболист на правах свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не заинтересован в переходе в «Барселону».

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