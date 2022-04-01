Роналдиньо: Мбаппе — молодой и совершенный игрок

Бывший футболист сборной Бразилии и обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо высказался о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Он мне нравится, великолепный игрок. Он тот футболист, за которым хочется наблюдать. Килиан силён, хорош в дриблинге и быстр. Это молодой и совершенный игрок. Мбаппе немного напоминает мне Николя Анельку», — цитирует Роналдиньо Marca.

Он также добавил, что Мбаппе сможет вписаться в любую команду. Он надеется, что футболист сделает правильный выбор.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач. СМИ сообщают, что летом футболист на правах свободного агента присоединится к мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не заинтересован в переходе в «Барселону».