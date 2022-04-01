Агент Языджи заявил, что футболист вернулся в Москву

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Футбольный агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что футболист вернулся из расположения сборной Турции.
Агент Языджи заявил, что футболист вернулся в Москву
  • РИА Новости

«Юсуф прилетел в Москву», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что футболист получил лёгкое повреждение в расположении сборной Турции. Отмечалось, что спортсмен просто испытывал спазматическую боль на фоне усталости.

ЦСКА арендовал Языджи этой зимой у французского «Лилля» до конца сезона. Он провёл в составе красно-синих пять матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России по футболу 20 апреля.

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