Агент Языджи заявил, что футболист вернулся в Москву
- РИА Новости
«Юсуф прилетел в Москву», — цитирует агента Sport24.
Напомним, что футболист получил лёгкое повреждение в расположении сборной Турции. Отмечалось, что спортсмен просто испытывал спазматическую боль на фоне усталости.
ЦСКА арендовал Языджи этой зимой у французского «Лилля» до конца сезона. Он провёл в составе красно-синих пять матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России по футболу 20 апреля.