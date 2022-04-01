Финская фигуристка: Валиева, Трусова и Щербакова пожертвовали всем ради Олимпиады

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Финская фигуристка Лаура Лепистё рассказала, что испытала горечь от атмосферы на Олимпийских играх в Пекине во время произвольных программ у девушек.
Финская фигуристка: Валиева, Трусова и Щербакова пожертвовали всем ради Олимпиады
  • РИА Новости

Она рассказала, что видела, как на последней разминке отсутствовала радость на лицах у спортсменок. По мнению фигуристки, именно это стало причиной неудачи Камилы Валиевой.

«Спорт должен вызывать радость, азарт и вау-эффект у спортсменов и зрителей. Здесь же все были просто в шоке. Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем ради Олимпиады. И конечный результат таков, что никто не счастлив, но все плачут, все сломаны», — цитирует Лепистё Ilta-Sanomat.

Напомним, что после произвольных программ на Олимпиаде в Пекине Александра Трусова закатила истерику из-за серебра турнира. Камила Валиева плакала из-за неудачного выступления, а Анна Щербакова не могла радоваться победе из-за слёз подруг по команде.

Ранее Боброва поблагодарила Трусову за честность по поводу отказа от соревнований.

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