The Telegraph: руководство МЮ определилось с фаворитом на пост главного тренера

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Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с фаворитом на пост главного тренера в клубе.

По информации The Telegraph, главным кандидатом является наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг. Отмечается, что руководство клуба рассматривало также главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и ещё одного, неизвестного, кандидата. Все трое прошли собеседование в клубе.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера МЮ является немецкий специалист Ральф Рангник.

Ранее Руни рассказал, что отправил к чёрту Фергюсона, когда тот пригласил его в МЮ.

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