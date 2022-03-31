Арбитры и инспекторы РПЛ 31 марта провели двухдневный сбор в Москве

Под руководством менеджера судей и инспекторов Российской премьер-лиги (РПЛ) Николая Иванова и руководителя департамента инспектирования Сергея Фурсы члены судейского корпуса провели двухдневный сбор в Москве.

В сборе приняли участие 23 арбитра и 20 инспекторов, сообщается на официальном сайте РФС.

«Для меня очень важно слышать судей, поэтому во время занятий каждый мог высказать своё мнение по эпизоду. Уверен, что оставшуюся часть сезона наша команда проведёт на высоком уровне», — цитирует Иванова пресс-служба организации.

Отмечается, что члены судейского корпуса обсудили наиболее важные и сложные игровые моменты, которые связаны с ключевыми решениями арбитров, и выработали единые трактовки для наиболее спорных эпизодов.

31 марта арбитры и инспекторы также встретились с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.

Напомним, что президент РФС Александр Дюков заявил, что в первых турах после перерыва судейство в РПЛ было не на самом высоком уровне.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, с чем связано решение не исключать РФС из организации.